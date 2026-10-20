Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Kansas oświadczył, że władze Iranu w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zabiły co najmniej 75 tys. uczestników protestów. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na wystąpienie amerykańskiego prezydenta.

Oświadczenie o tłumieniu protestów

Trump twierdził, że organizowanie protestów w Iranie jest trudne z powodu przemocy ze strony władz. Według niego ludzie są rzekomo rozstrzeliwani z karabinów maszynowych na ulicach. Oświadczył również, że irański reżim wiesza zabitych ludzi na dźwigach, aby widzieli to inni.

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Trump o relacjach z NATO

Podczas tego samego wiecu prezydent USA powiedział także, że jego apel do sojuszników z NATO o pomoc Stanom Zjednoczonym w wojnie przeciwko Iranowi był sprawdzianem partnerów. Oświadczył, że jego zdaniem taka pomoc nie była Stanom Zjednoczonym potrzebna, jednak chciał ustalić gotowość sojuszników do jej udzielenia. Trump dodał, że państwa NATO odmówiły pomocy mimo znacznych amerykańskich wydatków na obronę Sojuszu.

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