Президент Трамп заявив про загибель 75 тисяч протестувальників в Ірані — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Канзасі заявив, що влада Ірану за останні вісім місяців убила щонайменше 75 тисяч учасників протестів. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на виступ американського президента.

Заява про придушення протестів

Трамп стверджував, що протести в Ірані складно проводити через насильство з боку влади. За його словами, людей нібито розстрілюють із кулеметів на вулицях. Також він заявив, що іранський режим вішає вбитих людей на кранах, аби це бачили інші.

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Трамп про відносини з НАТО

Під час того самого мітингу президент США також сказав, що його звернення до союзників по НАТО щодо допомоги Сполученим Штатам у війні проти Ірану було перевіркою партнерів. Він заявив, що така допомога, на його думку, не була потрібна США, однак він хотів з'ясувати готовність союзників її надати. Трамп додав, що держави НАТО відмовилися допомогти, попри значні американські витрати на захист Альянсу.

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