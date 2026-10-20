Президент США Дональд Трамп во время митинга в Канзасе заявил, что власти Ирана за последние восемь месяцев убили не менее 75 тысяч участников протестов. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на выступление американского президента.

Заявление о подавлении протестов

Трамп утверждал, что проводить протесты в Иране сложно из-за насилия со стороны властей. По его словам, людей якобы расстреливают из пулеметов на улицах. Он также заявил, что иранский режим вешает убитых людей на кранах, чтобы это видели другие.

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Трамп об отношениях с НАТО

Во время того же митинга президент США также сказал, что его обращение к союзникам по НАТО с просьбой о помощи Соединенным Штатам в войне против Ирана было проверкой партнеров. Он заявил, что такая помощь, по его мнению, США не была нужна, однако он хотел выяснить готовность союзников ее предоставить. Трамп добавил, что государства НАТО отказались помочь, несмотря на значительные американские расходы на защиту Альянса.

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