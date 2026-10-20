Izraelskie siły weszły do wsi Tarandża w północnej części prowincji Kunejtra na południu Syrii i przeprowadziły nalot na jeden z domów. Według syryjskich mediów państwowych nad tym obszarem wystrzelono również rakiety oświetlające.

Rajd w Kunejtrze

O operacji poinformowała syryjska państwowa telewizja Alikhbariah. Jak podaje Anadolu Agency, do incydentu doszło późnym wieczorem w poniedziałek, wśród powtarzających się operacji izraelskiego wojska w tym rejonie.

Syryjska agencja państwowa SANA informowała wcześniej, że w sobotę izraelskie siły zatrzymały dwóch Syryjczyków w pobliżu Tarandży, gdy pracowali w gajach oliwnych. Według agencji zostali oni zwolnieni w niedzielę.

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Reakcja Damaszku

W niedzielę syryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło nasilenie izraelskich wtargnięć do prowincji Kunejtra i Daraa. Resort poinformował również o zwiększonej aktywności śmigłowców, samolotów rozpoznawczych i samolotów bojowych nad południem kraju.

Syryjskie MSZ nazwało te działania rażącym naruszeniem suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Resort oświadczył, że dalsze wtargnięcia zagrażają bezpieczeństwu i stabilności oraz utrudniają odbudowę, i wezwał społeczność międzynarodową do powstrzymania naruszeń oraz doprowadzenia do przestrzegania przez Izrael prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji ONZ.

Anadolu Agency zauważa, że izraelskie siły przeprowadzają powtarzające się rajdy na południu Syrii od upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku.

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