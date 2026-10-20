Израильские силы вошли в село Таранджа в северной части провинции Кунейтра на юге Сирии и провели рейд в одном из домов. По данным сирийских государственных СМИ, над районом также запускали осветительные ракеты.

Рейд в Кунейтре

Об операции сообщил сирийский государственный телеканал Alikhbariah. По сообщению Anadolu Agency, инцидент произошел поздно вечером в понедельник на фоне неоднократных операций израильских военных в этом районе.

Сирийское государственное агентство SANA ранее сообщало, что в субботу израильские силы задержали двух сирийцев возле Таранджи, когда те работали в оливковых рощах. По данным агентства, в воскресенье их отпустили.

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Реакция Дамаска

В воскресенье Министерство иностранных дел Сирии осудило усиление израильских вторжений в провинции Кунейтра и Дараа. В ведомстве также заявили об активизации полетов вертолетов, разведывательной авиации и боевых самолетов над югом страны.

Сирийский МИД назвал эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Ведомство заявило, что дальнейшие вторжения угрожают безопасности и стабильности и препятствуют восстановлению, и призвало международное сообщество прекратить нарушения и добиться соблюдения Израилем международного права и соответствующих резолюций ООН.

Anadolu Agency отмечает, что израильские силы проводят неоднократные рейды на юге Сирии после падения режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года.

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