Co najmniej trzech współpracowników prezydenta USA Donalda Trumpa uczestniczyło w wiecu wyborczym serbskiej nacjonalistycznej partii Milorada Dodika, Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD), w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie. Jak podaje Balkan Insight, ich obecność podważa twierdzenia, że amerykańscy konsultanci pracowali wyłącznie dla rządu Republiki Serbskiej, a nie dla partii.

Ostatni wiec SNSD przed głosowaniem odbył się 2 października w hali sportowej Borik. Redakcja zidentyfikowała na zdjęciach i nagraniach wideo Alexa Garcię, partnera firmy lobbingowej Continental Strategy, współpracownika Trumpa Jamesa Blaira oraz prawnika Andrew G. Smitha. Na nagraniach był również mężczyzna podobny do Chrisa LaCivity, jednego z kierowników ostatniej kampanii prezydenckiej Trumpa, jednak jego tożsamość nie została ostatecznie potwierdzona.

Pytania dotyczące finansowania

Przepisy dotyczące finansowania partii politycznych w Bośni i Hercegowinie zakazują przyjmowania wpłat, w tym nieodpłatnych usług, od zagranicznych osób prawnych — nawet za pośrednictwem pośredników. Zakazują również nadużywania środków publicznych podczas kampanii wyborczych.

Dyrektorka bośniackiego oddziału Transparency International, Ivana Korajlić, zaznaczyła, że sama obecność na wiecu nie musi oznaczać naruszenia. Jednocześnie, jak stwierdziła, jeśli doradcy byli opłacani z budżetu, a doradzali partii, mogłoby to stanowić szersze nadużycie wymagające śledztwa. Dodała, że taka sytuacja potencjalnie może być nie tylko naruszeniem przepisów wyborczych, lecz także przestępstwem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Umowy z amerykańskimi firmami

Zgodnie z rejestrem amerykańskiej ustawy o rejestracji zagranicznych agentów Continental Strategy otrzymała niemal 240 tys. dolarów z budżetu Republiki Serbskiej w okresie od lutego do końca sierpnia. Według Balkan Insight od początku poprzedniego roku rząd Republiki Serbskiej zapłacił ponad 4 mln dolarów lobbystom i konsultantom powiązanym z Trumpem i Partią Republikańską.

We wrześniu Sąd Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny zakazał płatności z budżetu Republiki Serbskiej związanych z umową o świadczenie usług konsultingowych między przedstawicielstwem Republiki Serbskiej w Wiedniu a firmą Dickens & Madson Canada Inc. Zakaz obejmuje również inną działalność lobbingową, której cele są sprzeczne z konstytucją kraju, orzeczeniami Sądu Konstytucyjnego i instytucjami państwowymi.

SNSD nie odpowiedział na prośbę Balkan Insight o komentarz. Garcia, Blair i Smith nie odpowiedzieli na pytania redakcji, czy doradzali SNSD podczas pobytu w Republice Serbskiej; BIRN nie zdołał ostatecznie potwierdzić tożsamości LaCivity na nagraniach.

Czytaj nas na