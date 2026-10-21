Na Cyprze lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman potwierdził odrzucenie propozycji prezydenta Cypru Nikosa Christodoulidesa, aby przekazać ogrodzoną dzielnicę Warosza pod zarząd ONZ, otworzyć ją i zasiedlić, a także otworzyć port w Famaguście pod kontrolą Unii Europejskiej. Powiedział o tym w telewizyjnym programie politycznym, informuje Cyprus Mail.

Port i handel bezpośredni

Erhürman oświadczył, że port w Famaguście, jego zdaniem, jest już otwarty. Nazwał problemem fakt, że przez porty nie można prowadzić bezpośredniego handlu z Unią Europejską.

Zapytany, czy przekazanie portu pod kontrolę UE oznaczałoby wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie handlu bezpośredniego, odpowiedział przecząco. Jednocześnie Erhürman powiedział, że handel bezpośredni rozpocząłby się dzięki kontroli UE nad portem. Rozporządzenie w sprawie handlu bezpośredniego, przygotowane w 2004 roku po odrzuceniu przez Greków cypryjskich planu Annana w referendum, nadal nie weszło w życie.

Propozycję nazwano niezrównoważoną

Lider Turków cypryjskich uważa proponowaną formułę za niezrównoważoną. Zauważył, że podobny wariant proponowano już w 2006 roku, gdy liderem Turków cypryjskich był Mehmet Ali Talat, dlatego nie może uznać go za nowy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Erhürman powiedział również, że nie otrzymał dokumentu zawierającego 19 punktów do omówienia, o których mówił Christodoulides. Według niego podczas spotkań dwustronnych prezydent Cypru przedstawiał jedynie pojedyncze propozycje, które on notował. Erhürman odmówił ujawnienia ich treści, powołując się na protokół dyplomatyczny.

Warunki negocjacji

Erhürman zaprzeczył twierdzeniom, że unika negocjacji. Oświadczył, że jest gotowy na skuteczny proces dopiero po uzgodnieniu przez strony metodologii i postępach w środkach budowy zaufania. Jak powiedział, nie zorganizuje rozszerzonego spotkania w formule pięć plus jeden wyłącznie dla samego spotkania.

Format ten przewiduje udział dwóch stron na Cyprze, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i ONZ. Erhürman dodał, że zasiądzie do stołu negocjacyjnego, gdy uzna, że strony są bardzo bliskie rozwiązania kwestii cypryjskiej.

Czytaj nas na