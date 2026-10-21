Лідер турків-кіпріотів Ерхюрман відхилив пропозицію щодо Вароші — Cyprus Mail

На Кіпрі лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман підтвердив відмову від пропозиції президента Кіпру Нікоса Христодулідіса передати огороджений район Вароша під управління ООН, відкрити та заселити його, а також відкрити порт Фамагусти під контролем Євросоюзу. Про це він заявив у телевізійному політичному шоу, повідомляє Cyprus Mail.

Порт і пряма торгівля

Ерхюрман заявив, що порт Фамагусти, за його словами, вже є відкритим. Він назвав проблемою те, що через порти неможливо вести пряму торгівлю з Європейським Союзом.

На запитання, чи означало б передання порту під контроль ЄС запровадження регламенту ЄС про пряму торгівлю, він відповів негативно. Водночас Ерхюрман сказав, що пряма торгівля почалася б через контроль Євросоюзу над портом. Регламент про пряму торгівлю, підготовлений у 2004 році після відхилення греками-кіпріотами плану Аннана на референдумі, досі не набув чинності.

Пропозицію назвали незбалансованою

Лідер турків-кіпріотів вважає запропоновану формулу незбалансованою. Він зазначив, що подібний варіант уже пропонували у 2006 році, коли лідером турків-кіпріотів був Мехмет Алі Талат, тому не може сприймати її як нову.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Також Ерхюрман сказав, що не отримував документа з 19 пунктами для обговорення, про які говорив Христодулідіс. За його словами, під час двосторонніх зустрічей президент Кіпру озвучував лише окремі пропозиції, які він занотовував. Їхній зміст Ерхюрман відмовився розкривати, посилаючись на дипломатичний протокол.

Умови для переговорів

Ерхюрман заперечив твердження, що уникає переговорів. Він заявив, що готовий до результативного процесу лише після узгодження сторонами методології та прогресу у заходах зміцнення довіри. За його словами, він не проводитиме розширену зустріч у форматі п'ять плюс один лише заради самої зустрічі.

Такий формат передбачає участь двох сторін на Кіпрі, Греції, Туреччини, Великої Британії та ООН. Ерхюрман додав, що сяде за стіл переговорів, коли вважатиме сторони дуже близькими до розв'язання кіпрського питання.

Читай нас у