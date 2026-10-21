На Кипре лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман подтвердил отказ от предложения президента Кипра Никоса Христодулидиса передать огороженный район Вароша под управление ООН, открыть и заселить его, а также открыть порт Фамагусты под контролем Европейского союза. Об этом он заявил в телевизионном политическом шоу, сообщает Cyprus Mail.

Порт и прямая торговля

Эрхюрман заявил, что порт Фамагусты, по его словам, уже открыт. Он назвал проблемой то, что через порты невозможно вести прямую торговлю с Европейским союзом.

На вопрос, означала бы передача порта под контроль ЕС введение регламента ЕС о прямой торговле, он ответил отрицательно. В то же время Эрхюрман сказал, что прямая торговля началась бы благодаря контролю Евросоюза над портом. Регламент о прямой торговле, подготовленный в 2004 году после отклонения греками-киприотами плана Аннана на референдуме, до сих пор не вступил в силу.

Предложение назвали несбалансированным

Лидер турок-киприотов считает предложенную формулу несбалансированной. Он отметил, что подобный вариант уже предлагали в 2006 году, когда лидером турок-киприотов был Мехмет Али Талат, поэтому он не может считать его новым.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эрхюрман также сказал, что не получал документа с 19 пунктами для обсуждения, о которых говорил Христодулидис. По его словам, во время двусторонних встреч президент Кипра озвучивал лишь отдельные предложения, которые он записывал. Эрхюрман отказался раскрывать их содержание, сославшись на дипломатический протокол.

Условия для переговоров

Эрхюрман опроверг утверждения, что избегает переговоров. Он заявил, что готов к результативному процессу только после согласования сторонами методологии и прогресса в мерах укрепления доверия. По его словам, он не будет проводить расширенную встречу в формате пять плюс один только ради самой встречи.

Такой формат предусматривает участие двух сторон на Кипре, Греции, Турции, Великобритании и ООН. Эрхюрман добавил, что сядет за стол переговоров, когда сочтет стороны очень близкими к решению кипрского вопроса.

Читай нас в