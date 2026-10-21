在塞浦路斯，塞浦路斯土族领导人图凡·埃尔许尔曼确认拒绝塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯提出的建议：将被围栏围起的瓦罗沙地区移交联合国管理，开放并重新安置该地区，以及在欧盟监管下开放法马古斯塔港。他在一档电视政治节目中作出上述表示，据Cyprus Mail报道。

港口与直接贸易

埃尔许尔曼表示，据他所说，法马古斯塔港已经开放。他称，问题在于无法通过港口与欧盟开展直接贸易。

当被问及将港口置于欧盟监管之下是否意味着实施欧盟直接贸易条例时，他作出了否定回答。同时，埃尔许尔曼说，通过欧盟对港口的监管，直接贸易将开始。该直接贸易条例于2004年制定，当时希腊族塞浦路斯人在公投中否决了安南计划；该条例至今尚未生效。

该提议被称为不平衡

这位塞浦路斯土族领导人认为，所提公式并不平衡。他指出，类似方案早在2006年就曾提出，当时塞浦路斯土族领导人是穆罕默德·阿里·塔拉特，因此他不能将其视为新提议。

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埃尔许尔曼还表示，他没有收到赫里斯托祖利季斯提及的、包含19项讨论要点的文件。据他所说，在双边会晤期间，塞浦路斯总统仅提出了个别建议，他对此作了记录。埃尔许尔曼援引外交礼宾规定，拒绝披露其内容。

谈判条件

埃尔许尔曼否认有关他回避谈判的说法。他表示，只有在双方就方法论达成一致，并在建立信任措施方面取得进展后，他才准备参与富有成效的进程。据他说，他不会仅仅为了开会而举行扩大后的“五加一”会议。

这一形式 предусматривает塞浦路斯双方、希腊、土耳其、英国和联合国参与。埃尔许尔曼补充说，当他认为各方已非常接近解决塞浦路斯问题时，他将坐到谈判桌前。

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