法国将在抗议活动前部署7万名警察——德国之声

法国将在定于周六举行的新一轮抗议活动前，在全国部署7万名警察。内政部长洛朗·努涅兹表示，由于网上流传着煽动暴力和抢劫的呼吁，当局正在加强安全措施，德国之声报道。

加强安全措施

努涅兹表示，常规警察部队将由精锐部队、骑警和重型装备加强。为维持秩序，还计划动用直升机、高压水炮、无人机和反无人机系统。

这名部长承诺将严厉应对骚乱参与者、抢劫者及其他诉诸暴力的人员的行为。他称此前的骚乱不可接受，并表示当局将尽一切可能防止暴力再次发生。

巴黎及其他城市的限制措施

抗议活动前夕，巴黎商店店主用木板封住窗户。市议会呼吁居民和企业主移走可能被用于纵火、充当路障或作为投掷物的物品。

巴黎指定区域将继续实施行动限制。据当地警方称，市中心两处广场的限制将于23:00至06:00生效。

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警方仅批准了巴黎的一场抗议游行——由CGT工会组织，路线将受到限制。与此同时，当局驳回了法国最大规模学生工会UNEF和“黄背心”运动举行单独活动的申请。UNEF表示仍打算举行抗议，而“黄背心”支持者预计将加入获批准的游行。

在马赛，当局最初禁止所有抗议活动，但随后允许举行工会示威。在里昂，执法部门也打算阻止抗议者进入市中心区域。

抗议原因

抗议运动始于学生提出改善学习条件、增加教师人数以及对教育体系进行其他改革的要求。随后，这些活动发展为对生活成本不满的更广泛表达。

上周六，抗议活动在巴黎和其他大城市演变为骚乱。当局表示，激进活动人士和年轻抢劫者团伙利用抗议者的情绪挑起混乱。据德国之声报道，冲突期间，一群蒙面人员焚烧汽车和建筑物，数千家商店遭到抢劫。

总统埃马纽埃尔·马克龙与高中生代表会面，但他们表示对谈话结果不满意，并期待在周一与总理的会面中获得具体提议。

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