波兰宪法法庭至今尚未就近亲属现金赠与税收优惠争议作出裁决。这涉及以现金交付资金、随后由受赠人自行将其存入本人银行账户的情况。Interia报道。

税收优惠条件

在波兰，近亲属之间的赠与可享受免税。如果从同一人处获得的财产价值不超过36,120兹罗提，则无需承担纳税义务。计算这一限额时，应计入过去五年内来自同一赠与人的所有所得。

如金额超过这一门槛，要获得全额免税，受赠人必须在六个月内使用SD-Z2表格通知税务机关。对于现金赠与，还需要提供银行转账、资金存入账户或邮政汇款的证明。

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税务机关和法院的立场

如果受赠人之后自行将钱存入账户，税务机关不认为“手递手”现金交付资金是获得免税的充分依据。此类银行操作能够显示现金存入的事实，但不一定能够明确确定究竟是谁交付了这些资金。

波兰最高行政法院在III FPS 3/22案中由七名法官作出的决议支持了这一做法。同时，法院指出，如果能够证明资金来源，仅将资金存入账户也可能足以证明赠与。

问题被提交至法庭

最高行政法院已向宪法法庭提出法律问题。法庭须评估，将税收优惠取决于满足此类形式要求的规定是否符合宪法。审查涉及保护家庭、法律面前平等以及公民对国家信任的原则。

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