巴西参议员、右翼总统候选人弗拉维奥·博索纳罗于10月28日上午与妻子和两名女儿抵达美国迈阿密。这家人在迈阿密-奥帕洛卡机场离开一架湾流G400飞机时被看到。据德国之声报道。

经阿根廷和厄瓜多尔的路线

博索纳罗打算离开巴西的消息于10月27日晚间传出——即总统选举两天后。在此之前，他拒绝承认败给现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦，并承诺将对投票结果提出质疑。

博索纳罗最初与家人飞往阿根廷，随后从那里乘坐私人飞机前往厄瓜多尔城市瓜亚基尔。之后，他们继续前往佛罗里达州迈阿密。

护照与调查

这名政治人物离境之际，正值其涉嫌洗钱的调查进行期间，博索纳罗否认存在不当行为。巴西最高法院命令他交出护照，但他没有执行该裁决。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

博索纳罗在参议院的任期将于2月结束，此后他将失去刑事起诉豁免权。此前，这名政治人物曾在Instagram上表示，他无意离开该国，准备交出护照并为自己辩护，应对相关指控。

据法新社报道，博索纳罗还拥有意大利国籍，这使他能够在巴西护照和外交护照被取消后继续旅行。美国国务院表示，将向博索纳罗及其家人提供签证。

在竞选期间，卢拉指控美国总统唐纳德·特朗普的政府与博索纳罗家族合作，以使他们重返执政地位。选举结束后，特朗普对投票的公正性提出质疑，尤其是因为投票站的开放时间被延长。

关注我们在