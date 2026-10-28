Brazylijski senator i prawicowy kandydat na prezydenta Flávio Bolsonaro przybył rano 28 października do Miami w USA wraz z żoną i dwiema córkami. Rodzinę widziano, gdy wysiadała z samolotu Gulfstream G400 na lotnisku Miami-Opa Locka. Poinformowała o tym Deutsche Welle.

Trasa przez Argentynę i Ekwador

O zamiarze opuszczenia Brazylii przez Bolsonaro dowiedziano się wieczorem 27 października — dwa dni po wyborach prezydenckich. Wcześniej odmówił uznania porażki z urzędującym prezydentem Luizem Ináciem Lulą da Silvą i zapowiedział zakwestionowanie wyników głosowania.

Najpierw Bolsonaro z rodziną przyleciał do Argentyny, a stamtąd prywatnym samolotem udał się do ekwadorskiego miasta Guayaquil. Następnie kontynuowali podróż do Miami na Florydzie.

Paszporty i śledztwo

Wyjazd polityka nastąpił w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanego prania pieniędzy, w którym Bolsonaro zaprzecza, by dopuścił się nieprawidłowości. Sąd Najwyższy Brazylii nakazał mu oddać paszporty, jednak nie wykonał tego postanowienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kadencja Bolsonaro w Senacie kończy się w lutym, po czym straci on immunitet przed ściganiem karnym. Wcześniej polityk oświadczył na Instagramie, że nie zamierza opuszczać kraju i jest gotów oddać paszporty oraz bronić się przed zarzutami.

Według AFP Bolsonaro ma również obywatelstwo włoskie, co umożliwiło mu podróżowanie po unieważnieniu brazylijskiego i dyplomatycznego paszportu. Departament Stanu USA poinformował, że wyda wizy Bolsonaro i jego rodzinie.

Podczas kampanii Lula oskarżał administrację prezydenta USA Donalda Trumpa o współpracę z rodziną Bolsonaro w celu przywrócenia jej do władzy. Po wyborach Trump podważył uczciwość głosowania, w szczególności z powodu wydłużenia godzin pracy lokali wyborczych.

Czytaj nas na