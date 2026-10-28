Бразильский сенатор и правый кандидат в президенты Флавио Болсонару утром 28 октября прибыл в Майами, США, вместе с женой и двумя дочерьми. Семью видели при выходе из самолета Gulfstream G400 в аэропорту Майами-Опа-Лока. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Маршрут через Аргентину и Эквадор

О намерении Болсонару покинуть Бразилию стало известно вечером 27 октября — через два дня после президентских выборов. Перед этим он отказался признавать поражение от действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и пообещал оспорить результаты голосования.

Сначала Болсонару с семьей прилетел в Аргентину, а оттуда частным самолетом отправился в эквадорский город Гуаякиль. После этого они продолжили путешествие в Майами, штат Флорида.

Паспорта и расследование

Выезд политика произошел на фоне расследования по поводу предполагаемого отмывания денег, в котором Болсонару отрицает неправомерные действия. Верховный суд Бразилии обязал его сдать паспорта, однако он не выполнил это постановление.

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Срок полномочий Болсонару в Сенате завершается в феврале, после чего он утратит иммунитет от уголовного преследования. Ранее политик заявил в Instagram, что не намерен покидать страну и готов сдать паспорта и защищаться от обвинений.

По данным AFP, Болсонару также имеет гражданство Италии, что позволило ему путешествовать после аннулирования бразильского и дипломатического паспортов. Государственный департамент США сообщил, что предоставит визы Болсонару и его семье.

Во время кампании Лула обвинял администрацию президента США Дональда Трампа в сотрудничестве с семьей Болсонару ради их возвращения к власти. После выборов Трамп поставил под сомнение честность голосования, в частности из-за продления времени работы избирательных участков.

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