Сенатор Флавіо Болсонару прибув до Маямі після виїзду з Бразилії — Deutsche Welle

Бразильський сенатор і правий кандидат у президенти Флавіо Болсонару вранці 28 жовтня прибув до Маямі у США разом із дружиною та двома доньками. Родину бачили під час виходу з літака Gulfstream G400 в аеропорту Маямі-Опа-Лока. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Маршрут через Аргентину та Еквадор

Про намір Болсонару залишити Бразилію стало відомо ввечері 27 жовтня — через два дні після президентських виборів. Перед цим він відмовився визнавати поразку від чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та пообіцяв оскаржити результати голосування.

Спочатку Болсонару з родиною прилетів до Аргентини, а звідти приватним літаком вирушив до еквадорського міста Гуаякіль. Після цього вони продовжили подорож до Маямі у штаті Флорида.

Паспорти та розслідування

Виїзд політика відбувся на тлі розслідування щодо ймовірного відмивання коштів, у якому Болсонару заперечує неправомірні дії. Верховний суд Бразилії зобов’язав його здати паспорти, однак він не виконав цю постанову.

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Термін повноважень Болсонару в Сенаті завершується в лютому, після чого він втратить імунітет від кримінального переслідування. Раніше політик заявляв в Instagram, що не має наміру залишати країну та готовий здати паспорти й захищатися від звинувачень.

За даними AFP, Болсонару також має громадянство Італії, що дало йому змогу подорожувати після скасування бразильського та дипломатичного паспортів. Державний департамент США повідомив, що надасть візи Болсонару та його родині.

Під час кампанії Лула звинувачував адміністрацію президента США Дональда Трампа у співпраці з родиною Болсонару задля їхнього повернення до влади. Після виборів Трамп поставив під сумнів чесність голосування, зокрема через продовження часу роботи виборчих дільниць.

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