W Polsce Trybunał Konstytucyjny wciąż nie wydał orzeczenia w sporze dotyczącym zwolnienia podatkowego dla darowizn gotówkowych od najbliższych członków rodziny. Chodzi o sytuacje, w których pieniądze są przekazywane w gotówce, a obdarowany później samodzielnie wpłaca je na własny rachunek bankowy. Informuje o tym Interia.

Warunki zwolnienia podatkowego

W Polsce darowizny między najbliższymi członkami rodziny mogą być zwolnione z podatku. Jeżeli wartość majątku otrzymanego od jednej osoby nie przekracza 36 120 złotych, nie powstają zobowiązania podatkowe. Przy obliczaniu tego limitu uwzględnia się wszystkie otrzymane świadczenia od tego samego darczyńcy z ostatnich pięciu lat.

Aby uzyskać pełne zwolnienie z podatku w przypadku kwoty przekraczającej ten próg, obdarowany musi w ciągu sześciu miesięcy zgłosić to organowi podatkowemu na formularzu SD-Z2. W przypadku darowizn pieniężnych konieczne jest również potwierdzenie przelewu bankowego, wpływu środków na rachunek lub przekazu pocztowego.

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Stanowisko organów podatkowych i sądu

Organy podatkowe nie uznają przekazania środków w gotówce „z ręki do ręki” za wystarczającą podstawę do zwolnienia, jeśli obdarowany później sam wpłaca pieniądze na rachunek. Taka operacja bankowa pokazuje fakt wpłaty gotówki, ale nie zawsze pozwala jednoznacznie ustalić, kto dokładnie przekazał te środki.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów w sprawie III FPS 3/22 poparł takie podejście. Jednocześnie sąd zaznaczył, że jeśli można udowodnić pochodzenie pieniędzy, samo wpłacenie środków na rachunek może wystarczyć do udokumentowania darowizny.

Pytanie skierowano do Trybunału

Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Ma on ocenić, czy przepisy uzależniające zwolnienie podatkowe od spełnienia takich wymogów formalnych są zgodne z Konstytucją. Kontrola dotyczy zasad ochrony rodziny, równości wobec prawa i zaufania obywatela do państwa.

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