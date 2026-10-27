Kanada otrzymała pierwsze dwa myśliwce F-35A — AeroTime

Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne 22 października 2026 roku otrzymały pierwsze dwa myśliwce Lockheed Martin F-35A w bazie lotniczej Luke w Arizonie w USA. Następnego dnia kanadyjskie siły powietrzne poinformowały o ich dostarczeniu. W służbie kanadyjskich sił powietrznych samoloty będą nosić oznaczenie CF-35A i pozostaną w USA na potrzeby szkolenia pilotów, informuje AeroTime.

Zakup jest poddawany przeglądowi

W styczniu 2023 roku Kanada ogłosiła umowę dotyczącą zakupu 88 myśliwców F-35A. Jednocześnie premier Mark Carney polecił dokonać przeglądu zakupu w związku z pogorszeniem relacji z Waszyngtonem, dlatego ostateczna liczba samolotów w przyszłej flocie nie została jeszcze określona.

Ottawa rozważa również wariant mieszanej floty złożonej z F-35 i myśliwców Gripen firmy Saab. Decyzji w sprawie tej opcji jeszcze nie ogłoszono. W finale konkursu na zastąpienie kanadyjskich CF-18 Hornet znalazły się F-35 produkcji Lockheed Martin oraz Gripen firmy Saab.

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Przygotowania do służby w Kanadzie

Zgodnie z opublikowanym planem zakupów pierwsze osiem samolotów będzie stacjonować w centrum szkoleniowym F-35 w bazie lotniczej Luke, podczas gdy w Kanadzie przygotowywana jest infrastruktura. Pierwsze CF-35A mają dotrzeć do Kanady w 2028 roku. Kanadyjskie siły powietrzne nie podały jeszcze daty rozpoczęcia szkolenia pilotów na F-35.

Kanada wyposaża obiekty dla myśliwców w bazach Cold Lake w Albercie i Bagotville w Quebecu. Zakup obejmuje również uzbrojenie, szkolenie, wsparcie oprogramowania i infrastrukturę. Flota ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w latach 2029–2030, a pełną gotowość w latach 2032–2034. Oczekuje się, że samoloty pozostaną w służbie po 2060 roku.

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