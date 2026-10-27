Канада получила первые два истребителя F-35A — AeroTime

Королевские военно-воздушные силы Канады 22 октября 2026 года получили первые два истребителя Lockheed Martin F-35A на авиабазе Люк в штате Аризона, США. На следующий день ВВС Канады сообщили об их поступлении. В составе канадских ВВС самолеты будут иметь обозначение CF-35A и останутся в США для подготовки пилотов, сообщает AeroTime.

Закупку пересматривают

В январе 2023 года Канада объявила о соглашении по приобретению 88 истребителей F-35A. В то же время премьер-министр Марк Карни поручил пересмотреть закупку на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном, поэтому окончательное количество самолетов в будущем флоте пока не определено.

Оттава также рассматривает вариант смешанного флота из F-35 и истребителей Gripen компании Saab. Решение по этому варианту еще не объявляли. В финале конкурса на замену канадских CF-18 Hornet остались F-35 производства Lockheed Martin и Gripen компании Saab.

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Подготовка к службе в Канаде

Согласно опубликованному плану закупок, первые восемь самолетов будут базироваться в учебном центре F-35 на авиабазе Люк, пока в Канаде готовят инфраструктуру. Первые CF-35A должны прибыть в Канаду в 2028 году. ВВС Канады пока не сообщили дату начала подготовки пилотов на F-35.

Канада обустраивает объекты для истребителей на базах Колд-Лейк в Альберте и Баготвиль в Квебеке. Закупка также включает вооружение, обучение, программную поддержку и инфраструктуру. Флот должен достичь начальной оперативной готовности в 2029–2030 годах, полной — в 2032–2034 годах. Ожидается, что самолеты останутся на службе после 2060 года.

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