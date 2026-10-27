加拿大接收首批两架F-35A战斗机——AeroTime

加拿大皇家空军于2026年10月22日在美国亚利桑那州卢克空军基地接收了首批两架洛克希德·马丁F-35A战斗机。次日，加拿大空军宣布了这批飞机的交付。该飞机在加拿大空军中将被命名为CF-35A，并将留在美国用于飞行员培训，AeroTime报道。

采购正在审查

2023年1月，加拿大宣布了一项购买88架F-35A战斗机的协议。与此同时，由于与华盛顿的关系恶化，总理马克·卡尼下令审查这项采购，因此未来机队的最终飞机数量尚未确定。

渥太华还在考虑由F-35和萨博公司Gripen战斗机组成的混合机队方案。该方案尚未宣布任何决定。在替换加拿大CF-18“大黄蜂”战斗机的竞标中，进入决赛的是洛克希德·马丁生产的F-35和萨博公司的Gripen。

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为在加拿大服役做准备

根据公布的采购计划，首批八架飞机将在加拿大准备基础设施期间驻扎在卢克空军基地的F-35训练中心。首批CF-35A预计将于2028年抵达加拿大。加拿大空军尚未公布开始F-35飞行员培训的日期。

加拿大正在阿尔伯塔省的冷湖基地和魁北克省的巴戈特维尔基地为战斗机建设设施。采购还包括武器、培训、软件支持和基础设施。该机队应在2029至2030年达到初始作战能力，并在2032至2034年达到完全作战能力。预计这些飞机将在2060年后继续服役。

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