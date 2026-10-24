В Польше Конституционный трибунал до сих пор не принял решение в споре о налоговом освобождении для денежных подарков наличными от ближайших родственников. Речь идет о ситуациях, когда деньги передают наличными, а получатель позднее самостоятельно вносит их на свой банковский счет. Об этом сообщает Interia.

Условия налогового освобождения

В Польше подарки между ближайшими членами семьи могут быть освобождены от налога. Если стоимость имущества, полученного от одного человека, не превышает 36 120 злотых, налоговые обязательства не возникают. При расчете этого лимита учитываются все поступления от одного и того же дарителя за последние пять лет.

Для полного освобождения от налога при сумме свыше этого порога получатель должен в течение шести месяцев уведомить налоговый орган по форме SD-Z2. Для денежных подарков также требуется подтверждение банковского перевода, зачисления средств на счет или почтового перевода.

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Позиция налоговых органов и суда

Налоговые органы не считают передачу средств наличными «из рук в руки» достаточным основанием для освобождения, если получатель затем сам вносит деньги на счет. В такой банковской операции виден факт внесения наличных, но не всегда можно однозначно установить, кто именно передал эти средства.

Высший административный суд Польши в постановлении семи судей по делу III FPS 3/22 поддержал такой подход. В то же время суд отметил: если можно доказать происхождение денег, одного внесения средств на счет может быть достаточно для документирования подарка.

Вопрос передан в Трибунал

Высший административный суд направил правовой вопрос в Конституционный трибунал. Он должен оценить, соответствуют ли Конституции нормы, которые ставят налоговое освобождение в зависимость от выполнения таких формальных требований. Проверка касается принципов защиты семьи, равенства перед законом и доверия гражданина к государству.

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