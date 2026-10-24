У Польщі спір щодо готівкових дарунків застряг у Конституційному трибуналі — Interia

У Польщі Конституційний трибунал досі не ухвалив рішення у спорі про податкове звільнення для готівкових дарунків від найближчих родичів. Йдеться про ситуації, коли гроші передають готівкою, а одержувач згодом самостійно вносить їх на свій банківський рахунок. Про це повідомляє Interia.

Умови податкового звільнення

У Польщі дарунки між найближчими членами родини можуть бути звільнені від податку. Якщо вартість отриманого від однієї людини майна не перевищує 36 120 злотих, податкових зобов’язань немає. Під час розрахунку цього ліміту враховують усі надходження від того самого дарувальника за останні п’ять років.

Для повного звільнення від податку при сумі понад цей поріг одержувач має протягом шести місяців повідомити податковий орган за формою SD-Z2. Для грошових дарунків також необхідне підтвердження банківського переказу, зарахування коштів на рахунок або поштового переказу.

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Позиція податкових органів і суду

Податкові органи не визнають готівкову передачу коштів «з рук у руки» достатньою підставою для звільнення, якщо одержувач потім сам кладе гроші на рахунок. У такій банківській операції видно факт внесення готівки, але не завжди можна однозначно встановити, хто саме передав ці кошти.

Верховний адміністративний суд Польщі в ухвалі семи суддів у справі III FPS 3/22 підтримав такий підхід. Водночас суд зазначив: якщо можна довести походження грошей, одного внесення коштів на рахунок може бути достатньо для документування дарунка.

Питання передано до трибуналу

Верховний адміністративний суд направив правове питання до Конституційного трибуналу. Той має оцінити, чи відповідають Конституції норми, які ставлять податкове звільнення в залежність від виконання таких формальних вимог. Перевірка стосується принципів захисту родини, рівності перед законом і довіри громадянина до держави.

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