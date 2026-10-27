Organizacja praw człowieka Open Rights Group oświadczyła, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych niepublicznie wdraża narzędzia sztucznej inteligencji do procedur związanych z migracją, azylem i kontrolą granic. The Guardian informuje, powołując się na raport organizacji pt. Automated Discrimination: Unpacking the Digital Hostile Environment.

Kontrola telefonów i ocena spraw

Według Open Rights Group technologie AI są wykorzystywane do wykrywania możliwych fikcyjnych małżeństw, ustalania wieku osób ubiegających się o azyl oraz sprawdzania zawartości telefonów nowo przybyłych osób. AI jest także wykorzystywana do monitorowania granic, w tym za pomocą systemów rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym, dronów i satelitów.

W raporcie wskazano, że narzędzia są wykorzystywane do tworzenia streszczeń rozmów z osobami ubiegającymi się o azyl oraz informacji o polityce dotyczącej krajów, wykorzystywanych jako dowody w takich sprawach. Osobno wspomniano system Identify and Prioritise Immigration Cases, czyli Ipic, stosowany do priorytetyzacji i oceny spraw imigracyjnych.

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Wezwania do przejrzystości

Organizacja twierdzi, że testowanie AI odbywa się niemal bez publicznego rozgłosu, a urzędnicy powołują się na bezpieczeństwo narodowe, odmawiając odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji lub redagując ujawniane dane. Autorzy raportu uważają, że systemy algorytmiczne mogą powielać społeczne uprzedzenia i dyskryminację.

Open Rights Group wezwała rząd do uregulowania wykorzystania AI, zakazania niedemokratycznych praktyk i zastosowań mogących stwarzać zagrożenia dla praw człowieka, w tym używania narzędzi takich jak ChatGPT we wnioskach o azyl. Organizacja domaga się także wzmocnienia zasad dostępu do informacji publicznej, zawężenia definicji bezpieczeństwa narodowego oraz utworzenia otwartego rejestru rządowych narzędzi AI.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że sztuczna inteligencja jest tylko jednym z narzędzi ochrony granic i nie zastępuje decyzji podejmowanych przez ludzi. Resort podkreślił, że decyzje o przyznaniu azylu podejmują przeszkoleni specjaliści, a AI pomaga pracować z zapisami rozmów i informacjami o polityce dotyczącej krajów. Ministerstwo dodało, że regularnie ocenia działanie tych narzędzi i planuje opublikować zaktualizowane wyniki ich wdrożenia.

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