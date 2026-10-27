Правозащитная организация Open Rights Group заявила, что Министерство внутренних дел Великобритании непублично внедряет инструменты искусственного интеллекта в процедуры, связанные с миграцией, убежищем и пограничным контролем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад организации Automated Discrimination: Unpacking the Digital Hostile Environment.

Проверка телефонов и оценка дел

По данным Open Rights Group, технологии ИИ применяются для выявления возможных фиктивных браков, определения возраста просителей убежища и проверки содержимого телефонов вновь прибывших. ИИ также используется для наблюдения за границами, в частности с помощью систем распознавания лиц в реальном времени, дронов и спутников.

В докладе отмечается, что инструменты используются для создания кратких изложений интервью с просителями убежища и информации о политике в отношении стран, применяемой в качестве доказательств в таких делах. Отдельно упоминается система Identify and Prioritise Immigration Cases, или Ipic, которую используют для приоритизации и оценки иммиграционных дел.

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Призывы к прозрачности

Организация утверждает, что тестирование ИИ происходит почти без публичной огласки, а чиновники ссылаются на национальную безопасность, отказываясь отвечать на запросы о доступе к информации или редактируя раскрываемые данные. Авторы доклада считают, что алгоритмические системы могут воспроизводить общественные предубеждения и дискриминацию.

Open Rights Group призвала правительство урегулировать использование ИИ, запретить недемократические практики и применения, которые могут создавать риски для прав человека, в том числе использование таких инструментов, как ChatGPT, в заявлениях о предоставлении убежища. Организация также требует усилить правила доступа к публичной информации, сузить определение национальной безопасности и создать открытый реестр правительственных инструментов ИИ.

В МВД Великобритании заявили, что искусственный интеллект является лишь одним из инструментов защиты границ и не заменяет решения людей. Ведомство подчеркнуло, что решения о предоставлении убежища принимают подготовленные специалисты, а ИИ помогает работать с записями интервью и информацией о политике в отношении стран. В министерстве добавили, что регулярно оценивают работу этих инструментов и планируют опубликовать обновленные результаты их внедрения.

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