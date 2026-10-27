ORG称英国政府内政部秘密使用人工智能——《卫报》

人权组织开放权利组织（Open Rights Group）表示，英国政府内政部正以非公开方式将人工智能工具引入与移民、庇护和边境管控相关的程序。《卫报》报道称，该消息援引了该组织的报告《自动化歧视：剖析数字敌对环境》（Automated Discrimination: Unpacking the Digital Hostile Environment）。

检查手机和评估案件

据开放权利组织称，人工智能技术被用于识别可能的虚假婚姻、确定寻求庇护者的年龄，以及检查新抵达者手机中的内容。人工智能还被用于边境监控，尤其是通过实时人脸识别系统、无人机和卫星。

报告指出，这些工具被用于生成寻求庇护者面谈和国家政策信息的摘要，后者被作为此类案件的证据。报告还特别提到“识别并优先处理移民案件”系统（Identify and Prioritise Immigration Cases，简称Ipic），该系统用于确定移民案件的优先级并对其进行评估。

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呼吁提高透明度

该组织称，人工智能测试几乎没有公开披露，而官员以国家安全为由拒绝回应信息获取请求，或对披露的数据进行删改。报告作者认为，算法系统可能会复制社会偏见和歧视。

开放权利组织呼吁政府规范人工智能的使用，禁止不民主的做法和可能对人权构成风险的应用，包括在庇护申请中使用ChatGPT等工具。该组织还要求加强获取公共信息的规则，缩小国家安全的定义，并建立政府人工智能工具的公开登记册。

英国政府内政部表示，人工智能只是保护边境的工具之一，并不取代人类作出的决定。该部门强调，庇护决定由经过培训的专业人员作出，而人工智能有助于处理面谈记录和国家政策信息。该部门补充说，将定期评估这些工具的运行情况，并计划公布其实施的更新结果。

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