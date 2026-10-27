Jak podaje Anadolu Agency, przedstawicielki UN Women oświadczyły, że kobiety i dziewczęta coraz bardziej cierpią z powodu skutków konfliktów zbrojnych. W 2025 roku w wyniku takich konfliktów zginęło ponad 37 tys. cywilów, a kobiety i dziewczęta stanowiły co czwartą ofiarę.

Zastępczyni dyrektorki wykonawczej UN Women Nyaradzayi Gumbonzvanda poinformowała, że udział ten był dwukrotnie wyższy niż w 2021 roku. Według niej każdego dnia ginęło co najmniej 25 kobiet i dziewcząt, a ponad 750 mln ludzi mieszkało w odległości do 50 kilometrów od konfliktu zbrojnego.

Przemoc seksualna

ONZ potwierdziła w 2025 roku 9 788 przypadków przemocy seksualnej związanej z konfliktami — powiedziała Gumbonzvanda. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2024 roku i niemal czterokrotnie więcej niż wynika z danych za 2022 rok.

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Wezwała rządy i społeczność międzynarodową do zakończenia konfliktów zbrojnych, ochrony ludności cywilnej, przestrzegania prawa międzynarodowego oraz pociągania do odpowiedzialności osób winnych naruszeń. Gumbonzvanda podkreśliła również potrzebę angażowania kobiet w podejmowanie decyzji podczas wszystkich negocjacji pokojowych oraz zwiększenia finansowania organizacji kierowanych przez kobiety.

Liczba konfliktów

Dyrektorka Wydziału Polityki, Programów i Spraw Międzyrządowych UN Women Sarah Hendriks oświadczyła, że rosnąca liczba konfliktów na świecie pogarsza sytuację kobiet i dziewcząt. Według jej danych w 2025 roku na świecie odnotowano ponad 185 konfliktów, w tym 65 konfliktów z udziałem państw.

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