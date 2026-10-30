Komitet Antykorupcyjny Riigikogu, parlamentu Estonii, bada okoliczności zakupu kołowych pojazdów opancerzonych w Turcji. W 2023 roku Estonia kupiła 230 pojazdów od tureckich firm Otokar i Nurol Makina za 200 mln euro, a cała partia została już dostarczona, informuje ERR News.

Pytania o kompatybilność sprzętu

Komitet oczekuje wyjaśnień od estońskiego Ministerstwa Obrony oraz Estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych, które odpowiadało za zakup. W raporcie parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej eksperci stwierdzili, że umowa z tureckimi producentami oznaczała rezygnację ze strategicznej współpracy z państwami sąsiednimi. Ich zdaniem w czasie wojny estoński sprzęt wojskowy będzie niekompatybilny ze sprzętem sąsiadów.

Członek Komisji Obrony Narodowej, generał major rezerwy Meelis Kiili, poruszył kwestię, dlaczego Estonia odeszła od zaawansowanego technologicznie i bliskiego geograficznie ekosystemu strategicznych partnerów na rzecz bardziej odległego. Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych nie skomentowało sytuacji dla ERR w czwartek, wskazując, że decyzję o zakupie wyjaśni minister obrony.

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Stanowisko ministra obrony

Minister obrony Martin Herem oświadczył, że zakup takich samych pojazdów opancerzonych jak te używane przez 1. Brygadę kosztowałby więcej, a bataliony 2. Brygady nadal nie byłyby wyposażone w pojazdy opancerzone. Według niego kluczowymi czynnikami były cena i szybkość dostaw, a tureckie pojazdy opancerzone miały najkrótsze terminy dostaw.

Były sekretarz generalny Ministerstwa Obrony Kaimo Kuusk stwierdził, że obok ceny i terminów dostaw należało uwzględnić możliwości obsługi technicznej. Herem poinformował, że dotychczas nie było problemów z dostawami części zamiennych, a także trwa zakup usług obsługi technicznej pojazdów opancerzonych w Estonii.

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