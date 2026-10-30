爱沙尼亚议会里吉科古的反腐败委员会正在调查从土耳其采购轮式装甲车辆的相关情况。据ERR News报道，爱沙尼亚于2023年以2亿欧元从土耳其公司Otokar和Nurol Makina购买了230辆车辆，整批车辆均已交付。

有关装备兼容性的问题

该委员会正在等待爱沙尼亚国防部和负责此次采购的爱沙尼亚国防投资中心作出解释。在议会国防委员会的一份报告中，专家表示，与土耳其制造商达成的交易意味着放弃与邻国的战略合作。他们认为，在战时，爱沙尼亚的军事装备将无法与邻国的装备兼容。

国防委员会成员、预备役少将梅利斯·基利提出了一个问题：为何爱沙尼亚放弃技术先进且地理位置接近的战略伙伴生态系统，转而选择一个更遥远的生态系统。爱沙尼亚国防投资中心周四未向ERR就此事发表评论，并表示国防部长将解释采购决定。

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国防部长的立场

国防部长马丁·赫雷姆表示，购买与第1旅相同的装甲车将花费更多，而第2旅的营仍然不会配备装甲车辆。他表示，价格和交付速度是关键因素，土耳其装甲车的交付周期最短。

前国防部秘书长凯莫·库斯克表示，除价格和交付期限外，还应考虑技术维护能力。赫雷姆称，迄今为止零部件供应未出现问题，同时在爱沙尼亚采购装甲车技术维护服务的工作仍在进行中。

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