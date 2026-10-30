Комитет по противодействию коррупции Рийгикогу, парламента Эстонии, проверяет обстоятельства закупки колёсных бронированных машин в Турции. В 2023 году Эстония приобрела 230 машин у турецких компаний Otokar и Nurol Makina за 200 млн евро, и вся партия уже поставлена, сообщает ERR News.

Вопросы о совместимости техники

Комитет ожидает объяснений от Министерства обороны Эстонии и Эстонского центра оборонных инвестиций, который отвечал за закупку. В докладе парламентской Комиссии по национальной обороне эксперты заявили, что сделка с турецкими производителями означала отказ от стратегического сотрудничества с соседними странами. По их мнению, в военное время эстонская военная техника будет несовместима с техникой соседей.

Член Комиссии по национальной обороне, генерал-майор резерва Меэлис Кийли поднял вопрос, почему Эстония отошла от технологически развитой и географически близкой экосистемы стратегических партнёров в пользу более отдалённой. Эстонский центр оборонных инвестиций не прокомментировал ситуацию ERR в четверг, отметив, что решение о закупке объяснит министр обороны.

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Позиция министра обороны

Министр обороны Мартин Херем заявил, что приобретение таких же бронемашин, как у 1-й бригады, обошлось бы дороже, а батальоны 2-й бригады всё ещё не были бы оснащены бронетехникой. По его словам, ключевыми факторами стали цена и скорость поставок, а турецкие бронемашины имели самые короткие сроки поставки.

Бывший генеральный секретарь Министерства обороны Каймо Кууск заявил, что наряду с ценой и сроками поставки следовало учитывать возможности технического обслуживания. Херем сообщил, что проблем с поставками запчастей до сих пор не было, а также продолжается закупка услуг по техническому обслуживанию бронемашин в Эстонии.

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