Ochroniarz Nigela Farage’a skazany za gwałt — The Guardian

W Wielkiej Brytanii ochroniarz Ryan Dinnage, który towarzyszył liderowi partii Reform UK Nigelowi Farage’owi podczas kampanii przed wyborami lokalnymi w kwietniu i maju 2026 roku, został skazany na osiem i pół roku więzienia za gwałt. W chwili pracy z Farage’em postawiono mu już zarzut w związku z tym przestępstwem, informuje The Guardian.

Zarzuty i wyrok

W czerwcu Dinnage został uznany za winnego zgwałcenia kobiety, która spała w przyczepie kempingowej podczas Królewskiej Wystawy Koni w Windsorze. Według policji Thames Valley przestępstwo miało miejsce we wczesnych godzinach 16 maja 2022 roku. Poszkodowana zgłosiła sprawę policji tego samego dnia, a następnego dnia mężczyzna został aresztowany.

Dinnage usłyszał zarzuty w 2025 roku. Podczas wiosennej kampanii Reform UK co najmniej cztery razy widziano go u boku Farage’a: w Llandudno w Conwy, Waterlooville w hrabstwie Hampshire, Worthing w West Sussex oraz Downham Market w Norfolk.

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Reakcja partii

Reform UK potwierdziła, że Dinnage zapewniał ochronę Farage’owi. Partia oświadczyła, że jego usługi zapewniła zewnętrzna firma, która zapewniła, iż pracownik przeszedł weryfikację. Poinformowano również, że przestano korzystać z jego usług, gdy tylko partia dowiedziała się o sprawie.

Reform UK nie odpowiedziała na dodatkowe pytania The Guardian dotyczące dalszej współpracy z wykonawcą i możliwych działań wobec niego. Przedstawiciel Partii Pracy wezwał Farage’a do wyjaśnienia, kiedy partia dowiedziała się o zarzucie, oraz do poinformowania, jak będzie zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

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