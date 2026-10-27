По данным Anadolu Agency, представительницы структуры «ООН-женщины» заявили, что женщины и девочки всё больше страдают от последствий вооружённых конфликтов. В 2025 году в результате таких конфликтов погибли более 37 тысяч гражданских лиц, при этом женщины и девочки составляли каждую четвёртую жертву.

Заместительница исполнительного директора структуры «ООН-женщины» Ньярадзаи Гумбонзванди сообщила, что эта доля вдвое превысила показатель 2021 года. По её словам, ежедневно погибали как минимум 25 женщин и девочек, а более 750 миллионов человек жили в пределах 50 километров от вооружённого конфликта.

Сексуальное насилие

ООН в 2025 году подтвердила 9 788 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтами, заявила Гумбонзванди. Это более чем вдвое превышает показатель 2024 года и почти вчетверо — данные за 2022 год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Она призвала правительства и международное сообщество прекращать вооружённые конфликты, защищать гражданское население, соблюдать международное право и привлекать виновных в нарушениях к ответственности. Гумбонзванди также подчеркнула необходимость вовлекать женщин в принятие решений во время всех мирных переговоров и увеличить финансирование организаций, возглавляемых женщинами.

Количество конфликтов

Директор отдела политики, программ и межправительственных вопросов структуры «ООН-женщины» Сара Хендрикс заявила, что рост числа конфликтов в мире ухудшает положение женщин и девочек. По её данным, в 2025 году в мире было зафиксировано более 185 конфликтов, в том числе 65 конфликтов с участием государств.

Читай нас в