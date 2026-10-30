We wszystkich moskiewskich portach lotniczych wprowadzono ograniczenia dotyczące lotów

We wszystkich moskiewskich portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów statków powietrznych. Z tego powodu samoloty nie mogą obecnie lądować w portach lotniczych stolicy Rosji ani z nich startować.

Dotyczy to lotnisk Szeremietiewo, Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski.

„Wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i wypuszczania statków powietrznych” – czytamy w komunikacie.

Przyczyny ograniczeń nie zostały na razie ujawnione

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Informację tę podała Rosawiacja, powołując się na rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że Rosja ograniczyła loty we wszystkich portach lotniczych moskiewskiego węzła lotniczego.

W Rosji już trzecią dobę płonął terminal przeładunkowy ropy naftowej po ataku dronów.

W nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Prawdopodobnym celem był terminal przeładunkowy ropy naftowej należący do zakładu produktów naftowych w Nowosachcie.

Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.

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