+8° Kijów +5° Warszawa +13° Waszyngton
$ 45.41 € 50.79 zł 11.57
$ 45.41 € 50.79 zł 11.57
+8° Kijów +5° Warszawa +13° Waszyngton
Wiadomości Świat

We wszystkich moskiewskich portach lotniczych wprowadzono ograniczenia dotyczące lotów

UA NEWS 30 października 2026 09:04
We wszystkich moskiewskich portach lotniczych wprowadzono ograniczenia dotyczące lotów

We wszystkich moskiewskich portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów statków powietrznych. Z tego powodu samoloty nie mogą obecnie lądować w portach lotniczych stolicy Rosji ani z nich startować.

Dotyczy to lotnisk Szeremietiewo, Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski.

„Wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i wypuszczania statków powietrznych” – czytamy w komunikacie. 

Przyczyny ograniczeń nie zostały na razie ujawnione
 .

Informację tę podała Rosawiacja, powołując się na rosyjskie media propagandowe. 

Przypomnijmy, że Rosja ograniczyła loty we wszystkich portach lotniczych moskiewskiego węzła lotniczego.

W Rosji już trzecią dobę płonął terminal przeładunkowy ropy naftowej po ataku dronów.

W nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Prawdopodobnym celem był terminal przeładunkowy ropy naftowej należący do zakładu produktów naftowych w Nowosachcie.

Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację