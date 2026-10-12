Відео: у росії третю добу горить нафтоналивний термінал після атаки дронів

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У Ростові-на-Дону третю добу поспіль триває масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського НПЗ, який було атаковано українськими безпілотниками в суботу. Станом на середину дня 12 жовтня 2026 року вогнем знищено 7 із 12 нафтових резервуарів об'єкта, ще одну цистерну пошкоджено.

Загальний об'єм резервуарного парку термінала досягає 60 тисяч кубометрів, а потужність відвантаження продукції становить 3,5 млн тонн на рік. Попри те, що місто перебуває під щільною димовою завісою, місцева влада досі не надала офіційних повідомлень про ліквідацію надзвичайної ситуації.

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Джерело: Astra.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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