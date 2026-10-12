Видео: в России уже третьи сутки горит нефтеналивной терминал после атаки дронов

В Ростове-на-Дону уже третьи сутки подряд продолжается масштабный пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского НПЗ, который в субботу подвергся атаке украинских беспилотников. По состоянию на середину дня 12 октября 2026 года огнем уничтожено 7 из 12 нефтяных резервуаров объекта, ещё одна цистерна повреждена.

Общий объём резервуарного парка терминала достигает 60 тысяч кубометров, а мощность отгрузки продукции составляет 3,5 млн тонн в год. Несмотря на то, что город находится под густой дымовой завесой, местные власти до сих пор не предоставили официальных сообщений о ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Источник: Astra.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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