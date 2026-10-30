Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

Во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим самолеты пока не могут прилетать в аэропорты российской столицы и вылетать из них.

Речь идет о Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Причины ограничений пока не разглашаются



Об этом сообщила Росавиация со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что Россия ограничила полеты во всех аэропортах московского авиаузла.

В России третьи сутки горит нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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