Bezos Earth Fund i osiem innych organizacji zobowiązały się przeznaczyć ponad 500 mln dolarów w ciągu pięciu lat na ratowanie najbardziej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Utworzenie Species Recovery Alliance ogłoszono 16 października na szczycie ONZ poświęconym różnorodności biologicznej COP17 w Erywaniu w Armenii, informuje Mongabay.

Koordynacja finansowania

Sojusz nie utworzy jednego wspólnego funduszu. Jego uczestnicy będą koordynować inwestycje i działania ochronne, wspierając projekty za pośrednictwem organizacji ochrony przyrody i lokalnych partnerów. Do koalicji należą między innymi Re:wild, Rainforest Trust i Fondation Segré.

Christian Samper, dyrektor zarządzający i szef działu rozwiązań dla przyrody w Bezos Earth Fund, oświadczył, że inicjatywa powstała w związku z obawami, iż rozszerzanie obszarów chronionych odsuwa na dalszy plan pilne potrzeby gatunków zagrożonych wyginięciem. Jak powiedział, odbudowa wielu takich gatunków wymaga ukierunkowanych działań.

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Nie wszystkie środki są nowe

Nie cała ogłoszona kwota stanowi nowe finansowanie: około jedna trzecia z ponad 500 mln dolarów to dodatkowe nowe środki. Ogłoszenie uzupełnia również warty 200 mln dolarów Phoenix Species Project, który Bezos Earth Fund uruchomił w sierpniu w celu odbudowy 100 gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem w 30 krajach.

Cel 4 globalnych ram różnorodności biologicznej z Kunmingu-Montrealu zakłada pilne działania w celu zatrzymania wymierania gatunków spowodowanego działalnością człowieka oraz ich odbudowy. Według raportu WWF Living Planet Report za 2026 rok liczebność monitorowanych populacji kręgowców spadła średnio o 73% w latach 1970–2022, a w Afryce — o 80%.

Skuteczność działań sojuszu będzie oceniana na podstawie faktycznej odbudowy gatunków, z wykorzystaniem wskaźników Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Samper zaznaczył, że w przypadku gatunków rozmnażających się powoli wyniki mogą pojawić się dopiero po dziesięcioleciach.

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