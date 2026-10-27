Rosyjscy komornicy rozpoczęli egzekucję należności od byłego szefa „Rosnano” Anatolija Czubajsa w wysokości prawie 244 mln dolarów. Roszczenia dotyczą strat poniesionych w związku z projektami korporacji, które były realizowane za czasów jego kierownictwa.

Zgodnie z materiałami sądowymi, na które powołuje się agencja TASS, łączna kwota egzekucji wynosi 19,87 mld rubli, czyli około 244 mln dolarów. Z tej kwoty 17,74 mld rubli (około 217 mln dolarów) stanowi odszkodowanie za straty, a kolejne 2,13 mld rubli (około 26 mln dolarów) – opłaty egzekucyjne. W sumie w sprawie Czubajsa wszczęto 14 postępowań egzekucyjnych, a w ramach trzech z nich zajęto majątek.

Jedną z podstaw roszczeń był projekt Plastic Logic, który zakładał produkcję elastycznych tabletów elektronicznych dla szkół. W kwietniu 2026 roku Sąd Arbitrażowy w Moskwie częściowo uwzględnił pozew „Rosnano” przeciwko Czubajsowi i byłym członkom kierownictwa najwyższego szczebla. Były szef korporacji zaskarżył tę decyzję.

Kolejny pozew dotyczy projektu „Crocus”, mającego na celu uruchomienie produkcji magnetorezystywnej pamięci operacyjnej MRAM. W lipcu 2026 roku sąd orzekł o zasądzeniu od byłych kierowników zgłoszonych strat w wysokości 11,9 mld rubli — około 146 mln dolarów.

Adwokat Czubajsa, Pawło Chlustow, odrzuca roszczenia korporacji i twierdzi, że obrona przedstawiła dowody na brak strat spowodowanych winą byłego kierownictwa. Sam Czubajs wcześniej nazywał sprawy przeciwko byłym kierownikom „Rosnano” represjami.

Czubajs stał na czele korporacji w latach 2008–2020. W marcu 2022 r. zrezygnował ze stanowiska specjalnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej i opuścił Rosję, uzasadniając swoją decyzję sprzeciwem wobec wojny przeciwko Ukrainie.

Sąd Gagarinskiego w Moskwie skazał byłego dyrektora zarządzającego ds. inwestycji „Rosnano” Andrieja Kusznarowa na dziewięć lat kolonii o ogólnym reżimie w sprawie o sprzeniewierzenie ponad 7,5 miliarda rubli (około 90 mln dolarów).

Były szef „Rosnano” Anatolij Czubajs, który kwestionuje sankcje nałożone na niego w Kanadzie, oświadczył, że zawsze był w opozycji do prezydenta Federacji Rosyjskiej i sprzeciwiał się pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Sąd Rejonowy Leninsky w Jekaterynburgu postanowił przejąć na rzecz państwa udziały w przedsiębiorstwie komunalnym „Obłkommunenergo” oraz szeregu innych przedsiębiorstw, które należały do rosyjskich biznesmenów Artema Bykowa i Aleksieja Bobrowa.

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