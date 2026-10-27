Strony Konwencji ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej zatwierdziły rozpoczęcie negocjacji w sprawie pierwszego międzynarodowego protokołu służącego zwalczaniu przestępstw środowiskowych. Dokument ma objąć nielegalny handel dzikimi zwierzętami, nielegalną wycinkę lasów oraz przemyt odpadów. Jak informuje Mongabay, projekt protokołu ma zostać przygotowany w ciągu najbliższych dwóch lat.

Głosowanie za rozpoczęciem negocjacji

Rezolucję o rozpoczęciu opracowywania protokołu przyjęto 23 października podczas 13. odbywającego się co dwa lata spotkania stron konwencji. Inicjatywę zaproponowało 12 państw: osiem krajów Ameryki Łacińskiej i cztery kraje afrykańskie. Przewodziła jej Brazylia.

Za rezolucją głosowały 83 kraje, przeciw było 12, w tym Stany Zjednoczone i Japonia. Kolejnych 27 państw wstrzymało się od głosu. Do przyjęcia decyzji konieczna była większość dwóch trzecich głosów.

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Współpraca przeciwko sieciom przestępczym

Nowy protokół ma ułatwić dochodzenia, ściganie karne i postępowania sądowe w sprawach dotyczących przestępstw środowiskowych. Negocjacje będą prowadzone w ramach Konwencji ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, utworzonej w 2003 roku w celu przeciwdziałania międzynarodowym sieciom przestępczym, praniu pieniędzy i korupcji. Projekt dokumentu ma zostać omówiony na następnym spotkaniu stron konwencji za dwa lata.

Konwencja ma już protokoły dotyczące handlu ludźmi, przemytu migrantów, a także nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią. W rezolucji wskazano, że takie dokumenty tworzą ramy międzynarodowej współpracy, w tym ekstradycji i ścigania podejrzanych.

Według szacunku przytoczonego w materiale skala przestępczości środowiskowej sięga 281 mld dolarów rocznie, a często zaangażowane są w nią międzynarodowe syndykaty. W poszczególnych krajach różnią się również prawne definicje wykroczeń środowiskowych oraz przewidziane za nie kary, co utrudnia współpracę między jurysdykcjami.

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