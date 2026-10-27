Участники Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности одобрили начало переговоров по первому международному протоколу для борьбы с экологическими преступлениями. Документ должен охватить незаконную торговлю дикими животными, незаконную вырубку лесов и контрабанду отходов. Как сообщает Mongabay, проект протокола планируют подготовить в течение следующих двух лет.

Голосование за начало переговоров

Резолюцию о начале разработки протокола приняли 23 октября во время 13-й проводимой раз в два года встречи сторон конвенции. Инициативу предложили 12 государств: восемь стран Латинской Америки и четыре страны Африки. Ее возглавила Бразилия.

За резолюцию проголосовали 83 страны, против — 12, в том числе США и Япония. Еще 27 стран воздержались. Для принятия решения требовалось большинство в две трети голосов.

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Сотрудничество против преступных сетей

Новый протокол должен облегчить расследование, уголовное преследование и судебное рассмотрение дел об экологических преступлениях. Переговоры будут проходить в рамках Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, созданной в 2003 году для противодействия международным преступным сетям, отмыванию денег и коррупции. Проект документа планируют обсудить на следующей встрече сторон конвенции через два года.

Конвенция уже имеет протоколы о торговле людьми, незаконном ввозе мигрантов, а также незаконном изготовлении и обороте оружия. В резолюции отмечается, что такие документы создают рамки для международного сотрудничества, в том числе экстрадиции и преследования подозреваемых.

Согласно приведенной в материале оценке, объем экологической преступности достигает до 281 млрд долларов в год, и к ней часто причастны международные синдикаты. В разных странах также различаются юридические определения экологических правонарушений и предусмотренные за них наказания, что усложняет сотрудничество между юрисдикциями.

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