Центристская партия обошла Isamaa в опросах Эстонии — ERR News

В Эстонии оппозиционная Центристская партия впервые с 2023 года обошла по популярности другую оппозиционную силу — партию Isamaa. По четырехнедельному среднему показателю поддержка Центристской партии выросла до 23,1%, тогда как рейтинг Isamaa снизился до 22,8%.

Об этом сообщает ERR News со ссылкой на результаты Norstat и Института общественных исследований. В начале месяца аналогичное изменение в рейтингах также фиксировали опросы Emor и Turu-uuringud.

Изменения в рейтингах партий

За неделю поддержка Центристской партии выросла на 1,4 процентного пункта и достигла самого высокого уровня с августа 2020 года. В то же время рейтинг Isamaa снизился на 1,2 процентного пункта. В последний раз партия теряла первое место в рейтингах в ноябре 2023 года.

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Поддержка Социал-демократической партии за последние четыре недели выросла на 1,8 процентного пункта — до 16,5%. Это ее лучший результат с сентября 2024 года. Далее в рейтинге расположились EKRE с 13,8%, Партия реформ с 12,3% и Parempoolsed с 6,4%.

Прогноз распределения мест

Поддержка Партии реформ, входящей в коалицию, за последние пять недель снизилась на 1,7 процентного пункта. Младший партнер по коалиции Eesti 200 набрал 1,4%. Зеленые, ERK и Koos получили менее чем по 1%.

В общей сложности коалиционные партии поддержали 13,7% опрошенных, а парламентские оппозиционные силы — 76,2%. По расчетам политолога Мартина Мёльдера, Центристская партия могла бы получить 26 мест в Рийгикогу, Isamaa — 25, социал-демократы — 18, EKRE — 14, Партия реформ — 12, Parempoolsed — шесть. Агрегированные результаты охватывают период с 28 сентября по 25 октября, в течение которого были опрошены 4 тысячи граждан Эстонии избирательного возраста.

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