爱沙尼亚民调：中间党支持率超过Isamaa党——ERR News

在爱沙尼亚，反对党中间党自2023年以来首次在支持率上超过另一反对党Isamaa党。根据四周平均数据，中间党的支持率升至23.1%，而Isamaa党的支持率降至22.8%。

ERR News援引Norstat和社会研究所的结果报道称，本月初，Emor和Turu-uuringud的民调也记录到了类似的排名变化。

政党支持率变化

一周内，中间党的支持率上升了1.4个百分点，达到自2020年8月以来的最高水平。与此同时，Isamaa党的支持率下降了1.2个百分点。该党上一次失去民调第一的位置是在2023年11月。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

过去四周，社会民主党的支持率上升了1.8个百分点，至16.5%。这是该党自2024年9月以来的最佳结果。排名随后的是支持率为13.8%的EKRE、12.3%的改革党以及6.4%的Parempoolsed。

议席分配预测

属于执政联盟的改革党在过去五周的支持率下降了1.7个百分点。联盟中的较小伙伴Eesti 200获得了1.4%的支持率。绿党、ERK和Koos的支持率均不足1%。

总体而言，13.7%的受访者支持联盟政党，76.2%支持议会反对党力量。根据政治学家马丁·默尔德的计算，中间党可能在爱沙尼亚议会获得26个席位，Isamaa党25席，社会民主党18席，EKRE 14席，改革党12席，Parempoolsed六席。汇总结果涵盖9月28日至10月25日期间，其间调查了4,000名达到投票年龄的爱沙尼亚公民。

关注我们在