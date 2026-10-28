W Estonii opozycyjna Partia Centrum po raz pierwszy od 2023 roku wyprzedziła pod względem popularności inną siłę opozycyjną — partię Isamaa. Według średniej z czterech tygodni poparcie dla Partii Centrum wzrosło do 23,1%, podczas gdy notowania Isamaa spadły do 22,8%.

Poinformował o tym ERR News, powołując się na wyniki Norstat i Instytutu Badań Społecznych. Na początku miesiąca podobną zmianę w rankingach odnotowały również sondaże Emor i Turu-uuringud.

Zmiany w notowaniach partii

W ciągu tygodnia poparcie dla Partii Centrum wzrosło o 1,4 punktu procentowego i osiągnęło najwyższy poziom od sierpnia 2020 roku. Jednocześnie notowania Isamaa spadły o 1,2 punktu procentowego. Partia ostatnio straciła pierwsze miejsce w sondażach w listopadzie 2023 roku.

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Poparcie dla Partii Socjaldemokratycznej w ciągu ostatnich czterech tygodni wzrosło o 1,8 punktu procentowego — do 16,5%. To jej najlepszy wynik od września 2024 roku. Kolejne miejsca w rankingu zajęły EKRE z wynikiem 13,8%, Partia Reform z 12,3% oraz Parempoolsed z 6,4%.

Prognoza podziału mandatów

Poparcie dla Partii Reform, która wchodzi w skład koalicji, spadło w ciągu ostatnich pięciu tygodni o 1,7 punktu procentowego. Młodszy partner koalicyjny Eesti 200 uzyskał 1,4%. Zieloni, ERK i Koos otrzymali po mniej niż 1%.

Łącznie partie koalicyjne poparło 13,7% respondentów, a parlamentarne siły opozycyjne — 76,2%. Według wyliczeń politologa Martina Mölderа Partia Centrum mogłaby zdobyć 26 mandatów w Riigikogu, Isamaa — 25, socjaldemokraci — 18, EKRE — 14, Partia Reform — 12, a Parempoolsed — sześć. Zagregowane wyniki obejmują okres od 28 września do 25 października, w którym przebadano 4 tysiące obywateli Estonii w wieku wyborczym.

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