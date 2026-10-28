Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił decyzję, która zezwalała na przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Polski Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie przed komisją śledczą. Decyzję o uchyleniu podjęto tydzień temu, nie podlega ona już zaskarżeniu.

Podstawy uchylenia

Jak informuje RMF24, sąd uznał, że nie wszystkie nieobecności Ziobry w wyznaczonych terminach przesłuchań były nieusprawiedliwione. Łącznie wyznaczono osiem terminów.

Sąd apelacyjny po roku uznał zaskarżoną przez obrońcę Ziobry decyzję za przedwczesną i bezzasadną. Chodziło o decyzję umożliwiającą przymusowe doprowadzenie byłego ministra na przesłuchanie.

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Możliwe odszkodowanie

Uchylenie decyzji otwiera Ziobrze możliwość wystąpienia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieuzasadnione ograniczenie wolności. Może on również domagać się rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych, ponieważ jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie były szeroko omawiane i relacjonowane przez media.

RMF24 dodaje, że niedawno inny sąd uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu paszportu Ziobry z powodu błędów proceduralnych.

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