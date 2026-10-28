Апелляционный суд в Варшаве отменил решение, позволявшее принудительно доставить бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зиобро на допрос в следственную комиссию. Решение об отмене было принято неделю назад и уже не подлежит обжалованию.

Основания для отмены

Как сообщает RMF24, суд пришел к выводу, что не все неявки Зиобро в назначенные даты допросов были без уважительных причин. Всего было назначено восемь дат.

Апелляционный суд спустя год признал обжалованное защитником Зиобро решение преждевременным и необоснованным. Речь шла о решении, позволявшем принудительно доставить бывшего министра на допрос.

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Возможная компенсация

Отмена решения открывает Зиобро возможность обратиться за возмещением ущерба и компенсацией за необоснованное ограничение свободы. Он также может требовать компенсации за нарушение личных неимущественных прав, поскольку его задержание и принудительный привод широко обсуждались и освещались в СМИ.

RMF24 добавляет, что недавно другой суд отменил решение Мазовецкого воеводы об аннулировании паспорта Зиобро из-за процессуальных ошибок.

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