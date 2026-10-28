W Wielkiej Brytanii minister zdrowia Yvette Cooper zrezygnowała z planów likwidacji Healthwatch England — niezależnej organizacji reprezentującej interesy pacjentów NHS. Decyzję podjęto po krytyce ze strony parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych, informuje The Guardian.

Organizacja będzie kontynuować działalność

Healthwatch England oraz jej 150 lokalnych oddziałów będą nadal zbierać i analizować opinie pacjentów o ich doświadczeniach w korzystaniu z usług NHS oraz obszarach wymagających poprawy. Cooper oświadczyła, że Healthwatch England i Local Healthwatch zostaną nie tylko zachowane, ale także wzmocnione, aby głosy pacjentów mogły wpływać na zmiany w usługach zdrowotnych i opiece społecznej.

Zmianę planu ma potwierdzić minister w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej Gillian Merron podczas debaty nad ustawą zdrowotną w Izbie Lordów. Planowaną wcześniej likwidację Healthwatch krytykowali przedstawiciele Partii Pracy, Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demokratów.

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Anulowano przekazanie funkcji

Rząd wcześniej planował przekazać funkcje Healthwatch regionalnym zintegrowanym radom opieki zdrowotnej oraz władzom lokalnym. Organizacja będzie teraz odgrywać większą rolę w identyfikowaniu powtarzających się problemów i określaniu obszarów, w których konieczne są działania na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa i doświadczeń pacjentów.

Healthwatch publikowała raporty o pogarszającym się dostępie do finansowanego przez NHS leczenia stomatologicznego, wieloletnich kolejkach na badania w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz niedociągnięciach w komunikacji służby z pacjentami. Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych ostrzegało, że likwidacja organizacji może wywołać dezorientację wśród pacjentów i doprowadzić do sytuacji, w której struktury NHS będą faktycznie same oceniać swoją pracę.

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