英国卫生大臣伊薇特·库珀放弃了撤销英格兰健康观察机构（Healthwatch England）的计划。该机构是代表英国国家医疗服务体系（NHS）患者利益的独立组织。《卫报》报道称，这一决定是在受到来自不同政治派别议员批评后作出的。

该组织将继续开展工作

英格兰健康观察机构及其150个地方分支机构将继续收集和分析患者对使用NHS服务的体验以及需要改进领域的反馈。库珀表示，英格兰健康观察机构和地方健康观察机构（Local Healthwatch）不仅会被保留，还将得到加强，以便患者的声音能够影响医疗和社会服务的变革。

卫生和社会保健部部长吉莉安·梅伦将在上议院就卫生法案进行辩论期间确认这一计划变更。此前，工党、保守党和自由民主党的代表都曾批评拟议中的撤销Healthwatch计划。

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职能移交已被取消

政府此前计划将Healthwatch的职能移交给区域综合医疗委员会和地方议会。该组织如今将在识别反复出现的问题，以及确定需要采取行动以改善质量、安全和患者体验的领域方面发挥更大作用。

Healthwatch曾发布报告，指出NHS资助的牙科治疗可及性恶化、注意缺陷多动障碍评估的等候名单长达多年，以及该服务与患者沟通方面存在不足。地方政府协会曾警告，撤销该组织可能会给患者造成困惑，并导致NHS机构实际上自行评估自身工作的情况。

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