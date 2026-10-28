В Великобритании министр здравоохранения Иветт Купер отказалась от планов ликвидировать Healthwatch England — независимую организацию, представляющую интересы пациентов NHS. Решение было принято после критики со стороны парламентариев разных политических сил, сообщает The Guardian.

Организация продолжит работу

Healthwatch England и ее 150 местных отделений будут и далее собирать и анализировать отзывы пациентов об их опыте использования услуг NHS и сферах, требующих улучшения. Купер заявила, что Healthwatch England и Local Healthwatch не только сохранят, но и усилят, чтобы голоса пациентов могли влиять на изменения в медицинских и социальных услугах.

Изменение плана должна подтвердить министр Департамента здравоохранения и социального обеспечения Джиллиан Меррон во время дебатов по законопроекту о здравоохранении в Палате лордов. Ранее запланированную ликвидацию Healthwatch критиковали представители Лейбористской, Консервативной и Либерально-демократической партий.

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Передачу функций отменили

Правительство ранее планировало передать функции Healthwatch региональным интегрированным советам по медицинской помощи и местным советам. Теперь организация будет играть более значительную роль в выявлении повторяющихся проблем и определении сфер, где необходимы меры для улучшения качества, безопасности и опыта пациентов.

Healthwatch публиковала отчеты об ухудшении доступа к финансируемому NHS стоматологическому лечению, многолетних очередях на обследования по поводу синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также недостатках в коммуникации службы с пациентами. Ассоциация местного самоуправления предупреждала, что ликвидация организации может создать путаницу для пациентов и привести к ситуации, при которой структуры NHS фактически будут сами оценивать свою работу.

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