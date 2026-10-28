Algiersko-palestyński aktywista Mahmoud Khalil we wtorek, 27 października, wrócił na Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku w USA po raz pierwszy od aresztowania w 2025 roku i trzymiesięcznego przetrzymywania przez amerykańskie organy imigracyjne. Wziął udział w wydarzeniu poświęconym jego nowym wspomnieniom, w którym uczestniczyło około 100 osób, poinformował Asharq Al-Awsat.

Powrót na kampus

31-letni Khalil nazwał swoją obecność na uniwersytecie zwycięstwem. Według niego Uniwersytet Columbia próbował wymazać jego oraz palestyńskie głosy z kampusu.

Khalil był jedną z prominentnych postaci protestów przeciwko wojnie w Gazie w USA. Został aresztowany w ramach kampanii prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko propalestyńskim aktywistom. Aktywista oświadczył również, że przed zatrzymaniem uniwersytet nie ochronił go przed prześladowaniami.

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Khalil został zwolniony w czerwcu 2025 roku po trzech miesiącach przetrzymywania bez postawienia zarzutów karnych.

Krytyka uniwersytetu

Aktywista krytykował reakcję uniwersytetu na studenckie demonstracje w 2024 roku. Wówczas uczelnia pozwoliła nowojorskiej policji usunąć protestujących z kampusu na Manhattanie. Uniwersytet twierdził, że protesty stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Niektóre grupy żydowskie w mediach społecznościowych sprzeciwiały się powrotowi Khalila. Przedstawiciel Uniwersytetu Columbia powiedział amerykańskim mediom, że uczelnia popiera prawo wykładowców do organizowania wydarzeń akademickich, a zaproszenie mówcy nie oznacza, że uniwersytet popiera jego poglądy.

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