阿尔及利亚裔巴勒斯坦活动人士马哈茂德·哈利勒于10月27日星期二重返位于美国纽约的哥伦比亚大学。这是他自2025年被捕并被美国移民当局拘押三个月后首次回到该校。他参加了一场介绍其新回忆录的活动，约100人出席，Asharq Al-Awsat报道。

重返校园

31岁的哈利勒称，自己出现在大学校园是一场胜利。他表示，哥伦比亚大学曾试图将他和巴勒斯坦人的声音从校园中抹去。

哈利勒是美国反对加沙战争抗议活动中的知名人物之一。他是在美国总统唐纳德·特朗普打击亲巴勒斯坦活动人士的行动中被捕的。这名活动人士还表示，在被拘押前，大学未能保护他免受迫害。

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哈利勒于2025年6月获释，此前他在未被提出刑事指控的情况下被拘押了三个月。

批评大学

这名活动人士批评了大学对2024年学生示威活动的回应。当时，该校允许纽约警方清除曼哈顿校园内的抗议者。大学称，抗议活动构成安全威胁。

一些犹太团体在社交媒体上反对哈利勒重返校园。哥伦比亚大学的一名代表向美国媒体表示，该校支持教师组织学术活动的权利，而邀请演讲者并不意味着大学认可其观点。

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