Алжиро-палестинский активист Махмуд Халиль во вторник, 27 октября, вернулся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, США, впервые после ареста в 2025 году и трехмесячного содержания под стражей американскими иммиграционными органами. Он принял участие в мероприятии, посвященном его новым мемуарам, которое посетили около 100 человек, сообщает Asharq Al-Awsat.

Возвращение в кампус

31-летний Халиль назвал свое присутствие в университете победой. По его словам, Колумбийский университет пытался стереть его и палестинские голоса из кампуса.

Халиль был одной из заметных фигур протестов против войны в Газе в США. Его арестовали в рамках кампании президента США Дональда Трампа против пропалестинских активистов. Активист также заявил, что перед задержанием университет не защитил его от преследований.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Халиля освободили в июне 2025 года после трех месяцев содержания под стражей без предъявления уголовных обвинений.

Критика университета

Активист критиковал реакцию университета на студенческие демонстрации 2024 года. Тогда учреждение позволило полиции Нью-Йорка очистить от протестующих кампус на Манхэттене. Университет заявлял, что протесты представляли угрозу безопасности.

Некоторые еврейские группы в социальных сетях выступали против возвращения Халиля. Представитель Колумбийского университета заявил американским СМИ, что учреждение поддерживает право преподавателей организовывать академические мероприятия, а приглашение спикера не означает одобрения университетом его взглядов.

Читай нас в